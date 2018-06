Dokonalost je nudná, říká modelka Laetitia Casta

Když Laetitia Casta v patnácti letech začínala s modelingem, odmítla úpravu svých zubů, aby měla takzvaný americký úsměv.

"Nelíbila se mi představa, abych se pro práci změnila. Cítila jsem, že kdybych si narovnala zuby, vybělila je a hladověla, abych změnila svou postavu, nerespektovala bych, kdo jsem. Jsou to takové malinké nedostatky, jako moje zuby, díky nímž modelka vynikne. Dokonalost je nudná," cituje krásku list Daily Mail.

Casta, která se kromě modelingu věnuje herectví, v rozhovoru také přiznala, že nesnáší otázky typu, jak se jí daří skloubit roli matky a pracující ženy.

"Miluji své děti, ale nechci o nich mluvit, protože já nejsem jen matka. Nechápu, proč se novinářky žen vždy ptají na mateřství? Pro ženy je mnohem důležitější a zajímavější mluvit o své práci, myšlenkách, jejich kreativitě a individualitě," prohlásila modelka, která má z předchozího vztahu dceru a s nynějším přítelem další dvě děti.

Casta se prý nejvíce realizuje v práci, do níž dává ze sebe úplně všechno. Navíc, kdyby byla mužem, nikdo by se jí neptal, jaké to je, vydělávat a být otcem.

"Mužů se nikdy neptají tyto otázky. Zajímavé na mně není to, že jsem matka, ale kdo jsem. Miluji svou rodinu, ale když s vámi budu mluvit jen o tom, že jsem matka, byla by to nuda. Je mi líto, ale byla by to degradace toho, kdo doopravdy jsem, a to je opravdu nudné," dodala modelka, o níž návrhářka Vivienne Westwoodová jednou prohlásila, že sice nevěří v Boha, ale když vidí Laetitii, možná si to rozmyslí.