Modelka Kolářová: Na svá prsa jsem hrdá

"Říkali mi to už v deváté třídě, takže jsem zvyklá. Nevadí mi to a neřeším to. Kdybych měla silikony, tak bych to asi tajila, nebo možná ne, nevím. Jsem na svá prsa zkrátka hrdá, a ať si každý říká, co chce, je mi to jedno," tvrdí Kolářová.

Stejně hrdě také tvrdí, že by se například nikdy nenechala sbalit na luxusní auto. "Hezké auto je hezké auto. Ovšem tato lákadla na mě neplatí. Prostě kdyby mě chtěl někdo sbalit na luxusní vůz, měl by smůlu. Mám úplně jiné představy o tom, čím by měl muž ženu okouzlit. A navíc, všechno, co na mužích obdivuji, má můj přítel Přemek. S ním jsem absolutně šťastná a spokojená," říká Kolářová.

Něco jiného je ovšem krásná auta obdivovat, nebo se s nimi nechat fotit. Takových příležitostí měla Bára už několik. Brzy bude mít další. Na přelomu listopadu a prosince se totiž v Praze odehraje přehlídka luxusních automobilů a motocyklů mmotion07, která nemá v České republice a možná ani na světě obdoby.

Ve třech dnech bude možné vidět značky, které jsou obvykle k vidění jen na stránkách magazínu. Navíc bude možnost si některé stroje osahat a posadit se do nich či vidět zajímavosti, které si málokdo může dovolit (například postel za více než milion korun, gramofon za 2,5 milionu korun a další).