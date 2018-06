Modelka Karolína Kurková je prý podruhé těhotná

„Čekají s Archiem druhého potomka, chtěli už sourozence pro pětiletého Tobina. Oba jsou nadšení, že se jejich rodina rozroste na čtyři,“ píše deník New York Post.

Kurková prý vstoupila do druhého trimestru, takže dítě se narodí ještě letos. Před pár měsíci přitom prozradila, že sice plánuje větší rodinu, protože její syn by si přál sourozence, ale není to moc aktuální.

„Neptá se na to pořád, ale bavíme se o tom. V současné době neplánujeme druhé miminko, ale mohu vám prozradit, že Tobin nezůstane jedináček,“ řekla Kurková loni na podzim německé mutaci magazínu Elle.

Modelka již dříve přiznala, že mateřství ji změnilo. „Cítím se jinak. Po porodu se věci prostě změní. Něco uvnitř vás se přepne a stanete se tou mocnou velkou mámou, která si poradí s čímkoli a všechno udělá. Chvíli neposedím. Pořád běhám kolem. Jsem si jistá, že ostatní matky to mají stejně. Starám se o dům, vařím, pracuji a dělám přehlídky,“ řekla modelka pro Access Hollywood.

Karolína Kurková si bývalého vojáka Archieho Druryho vzala v roce 2009 a krátce po svatbě se jim narodil syn.

