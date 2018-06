Modelka Karen alias Body je v komatu

Le Fur řekl, že Karen našel na zemi v bytě její kamarádky, u které bydlela při pobytu v Paříži. Mulderová, která byla vždy hvězdou módních přehlídek takových značek, jako jsou Chanel, Versace či Yves Saint Laurent, v posledních letech často

hovořila o svých depresích. "Byla jsem na tom tak zle, že jsem nemohla ani vstát. Zvednout ruku nebo nohu bylo pro mě strašně namáhavé," přiznala v jednom z rozhovorů modelka, které se kvůli dokonalému tělo přezdívalo "Body".



Loni šokovala svět svými obviněními, která pronesla při natáčení interview pro francouzskou televizi. Její slova sice nakonec nebyla odvysílána, obsah rozhovoru však byl zveřejněn.

Karen se před kamerou sesypala v slzách a prohlásila, že byla donucena spát s lidmi, aby měla lepší smlouvy. Obvinila ze znásilnění nejen člena módní agentury Elite, ale také člena rodu Grimaldiů. Některá média uvedla, že mělo jít o jejího

dlouholetého kamaráda, následníka knížecího trůnu Alberta.



Modelka rovněž tvrdila, že ji jako dítě sexuálně zneužíval vlastní otec a že brala během své kariéry drogy. Po této aféře skončila Karen na pařížské psychiatrické

klinice, kde se až do konce letošního března léčila.



Po propuštění všechna svá obvinění veřejně stáhla a omluvila se. Vše nasvědčovalo tomu, že je v psychické pohodě.



V červenci se po dlouhé době opět objevila na přehlídkovém mole při módní show salónu Christian Dior a úspěšně pronikla i do světa hudby. Vydala cover verzi hitu Am What I Am zpěvačky Glorie Gaynorové a po jejím úspěchu jednala se společností Sony Records o vydání svého prvního alba.