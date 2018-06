Modelka Jordan: Sex máme s manželem už jen pětkrát týdně

"Od doby, co máme děti, omezili jsme to asi na čtyři až pětkrát do týdne. Ale na konci těhotenství s Juniorem to bylo horší, cítila jsem se jako velryba vyplavená na pláž!" přiznala Jordan vlastním jménem Katie Priceová.

Herečka má v současnosti dva potomky a od loňského prosince je potřetí těhotná. "Když máte děti, je to vždy trochu složité, protože jedno z nich může kdykoli vstoupit, když zrovna začnete. Takže sex už teď velmi pečlivě plánujeme," tvrdí Jordan.

Jako bývalá modelka proslula v branži především velkým poprsím. To už má sedmým rokem a začalo ji zvláště po dvou porodech tížit. "Chtěla jsem si je nechat zmenšit minulý prosinec, ale vůbec nemám čas. Skutečně jsem je chtěla pryč. Mám implantáty již šest či sedm let. Prsa nejsou povislá, ale trochu poklesla a chci je vylepšit," dodala kráska.