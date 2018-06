Modelka Jordan porodila druhé dítě

"Jsme nejšťastnější pár na světě. Slovy nemohu popsat to, co jsem cítil v okamžiku, když jsem chlapce poprvé uviděl... Je krásný, zdravý, vypadá jako já," líčil nadšeně novinářům před londýnskou nemocnicí Peter Andre.

Jordan s dítětem nyní musí kvůli předčasnému porodu zůstat v nemocnici několik dní.

"Máme trochu strach, protože chlapeček se měl narodit za tři nebo čtyři týdny, Jordan navíc měla drobné komplikace," uvedl Andre.

Priceová je již matkou syna Harveyho, kterého má s britským fotbalistou Dwightem Yorkem. Chlapec se narodil v květnu roku 2002 s nevyvinutým očním nervem a hrozí mu, že bude do konce života slepý. Je rovněž postižen vzácnou hormonální poruchou, která ovlivňuje jeho růst a údajně trpí také autismem.

Šestadvacetiletá Jordan a o čtyři roky mladší popový zpěvák Peter Andre se seznámili v roce 2004 během televizní reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Své zasnoubení oznámili loni v listopadu a svatbu plánují letos na podzim.