Modelka Jodie Kiddová přišla o smlouvu kvůli kokainu

Reportéři bulvárního plátku The News of the World předstírali, že hodlají investovat do areny na oblíbený britský sport pólo, kterou chce modelka postavit se svým bratrem Jackem. Sourozenci šli s utajenými novináři na obchodní večeři, která se ovšem zvrhla v kokainový dýchánek. A drogy na něj zakoupila sama modelka od jednoho "z tuctu drogových dealerů", které prý zná. Muž toho večera se jmenoval Frank.

Skrytá kamera tak Kiddovou natočila, jak volá dealerovi Frankovi a objednává u něj tři gramy kokainu. Na otázku novinářů, zda jde o dobré zboží, odpověděla bez zaváhání: "Já bych si to dala. Neberu sračky. Není to úplně nejlepší, ale něco, co můžeme sehnat v půl jedné v noci." Tři pytlíčky bílého prášku stály reportéry sto padesát liber, tedy v přepočtu asi šest tisíc korun.

Během večeře se oba sourozenci snažili udělat dojem na potenciální investory, vytahovali jedno známé jméno za druhým a skoro na nikom nezůstala nit suchá. "Kate bývalá skvělá, ale teď už je ovlivněná slávou. Jde jim to do hlavy," řekla o své kamarádce Kate Mossové.

Ještě méně hezkého měla Kiddová na srdci ohledně Naomi Cambellové. "To je zasraná obluda. Pokud jste zákazník a zaplatíte jí, tak je to miláček. Ale jakmile z vás nic nekápne, chová se hrozně." O Victorii Beckhamové zase prohlásila, že "určitě není žádná modelka", ale "nosí v tom vztahu kalhoty, což je obdivuhodné, protože on (David Beckham) by mohl mít kohokoliv na světě."

Po zveřejnění tohoto příběhu přišla modelka o lukrativní smlouvu u obchodní značky Marks&Spencer, díky které vydělávala 250 tisíc liber ročně. Stejně tak se na poslední chvíli nesměla zúčastnit charitativní módní přehlídky Fashion for Relief, která se konala v rámci londýnského týdnu módy.

Zda ji drogový skandál nakonec vynese na vrchol stejně jako Mossovou, je nyní ve hvězdách.

