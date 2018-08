Americká modelka Joanna Krupa se vdala, svatba byla v Krakově

Joanna Krupa se narodila ve Varšavě. Pro svou svatbu ale vybrala malebný Krakov.

Vdávala se v jednoduchých bílých šatech střihu mořské panny, které byly na hony vzdálené volánkovým třpytivě zdobeným šatům, které měla na své první svatbě s Romainem Zagou v roce 2013. Tentokrát zvolila i velmi střídmé líčení a prostý drdol.

Od obřadní síně odjeli novomanželé v golfovém vozíku. Modelka dala na sociální sítě video z jízdy a fotky ze svatby. Svou svatbu popsala jako malou a soukromou jen s lidmi, které miluje.

Joanna Krupa žije od svých pěti let v USA, kde se prosadila jako modelka a televizní celebrita. Fotila pro spoustu magazínů včetně Playboye, zahrála si ve filmech Pravá blondýnka, Planeta opic či Scary Movie 4, objevila se také v taneční soutěži Dancing with the Stars či reality show The Real Housewives of Miami.