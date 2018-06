Modelka je už zřejmě v Praze

"Od její rodiny jsem dostal ve čtvrtek večer esemesku, že Petra i její mladší sestra Olga už v pořádku dorazily do Prahy," řekl iDNES Hajabáč. Podle něj bude Petra po tak namáhavém letu velmi unavená, a protože je ještě na morfiu, bude prý nejméně dva dny spát.

Marian Mrózek naopak tvrdí, že Petra ještě neodletěla. "Petra je stále v Thajsku a k nám ´snad´dorazí zítra v poledne," informoval iDNES. Zdržení má podle něj na svědomí "pojišťovna, která nejspíš neposlala peníze, nebo letiště, které nepovolilo přistání, nebo aerolinie, které popletly místo přistání," uvedl Mrózek.

Němcová strávila deset dní po katastrofě s vážným zraněním pánve v nemocnici ve městě Hat Yai, další týdny bude v péči českých lékařů.

Podle Mrózka se Petřin stav den ode dne zlepšuje. "Cítí se čím dál lépe a možná jí k úplnému uzdravení bude stačit i kratší doba, než plánované dva měsíce," uvedl pro iDNES.

Speciální převoz v letadle s lůžkovou úpravou a potřebným vybavením platí Němcové částečně pojišťovny, zbytek si hradí modelka sama.

Ještě začátkem tohoto týdne však nebylo jisté, zda vůbec modelka do Prahy přiletí. "Americká média ji přemlouvala, aby odletěla do New Yorku, který je jejím druhým domovem," řekl iDNES Mrózek. "Nabízela se, že zaplatí cestu a doufala, že získají exkluzívní práva na informace."

Pětadvacetiletá Němcová však dala přednost Česku hlavně proto, že v Karviné žijí její rodiče. Ti o ní společně s odborníky budou pečovat po celou dobu jejího pobytu v Česku.

Simon je stále nezvěstný

Do Ameriky se však Němcové nechtělo i z jiného důvodu. Neworský domov by jí totiž ze všeho nejvíc připomínal nezvěstného přítele, fotografa Simona Atleeho, s nímž tam dva roky žila. Petra stále ještě doufá, že se přítel najde. - více zde

"Stále se pouští do pátrání a věří, že ho najde živého," řek Mrózek, který místo modelky komunikuje s novináři. "Petra je totiž po situaci, kdy jí zahraniční média v Thajsku nenechala pomalu ani spát, naštvaná a nechce se k dané situaci dále vyjadřovat. Na všechny otázky odpovídá No comment."

Kolem thajské nemocnice, kde byla modelka hospitalizována, totiž ve dne v noci kroužili paparazziové a toužili ji nepozorovaně zvěčnit upoutanou na lůžku. Takový snímek by bylo podle některých odhadů možné zpeněžit až za 200 000 dolarů.

Nechala se vyfotit

Ještě na nemocničním lůžku v thajském městě Hat Yai se Petra nechala vyfotit pro americký US Weekly. Souhlasila však jedině pod podmínkou, že časopis věnuje všechny zisky z amerického prodeje na konto charitativní organizace Save the Children. Výtěžek tak pomůže desítkám tisíc dětí, které přírodní katastrofu přežily.

"Ten nápad se jí zamlouval, ona skutečně děti miluje," citoval New York Post šéfredaktorku magazínu Janice Minovovou.

Informace deníku New York Post potvrdil i rodinný přítel modelky, fotograf Marian Mrózek. Podle něj měla topmodelka několik podobných nabídek, ale rozhodla se pouze pro tuto.