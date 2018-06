Z modelky si dělají legraci, pózovala v New Yorku poničeném superbouří

Brazilka je na fotkách v ulicích New Yorku a za ní jsou popadané stromy nebo poničená auta. Některé Američany snímky pobouřily, jiní si z modelky dělají legraci.

Internet zaplavily fotky, na kterých modelka pózuje na potápějícím se Titaniku, u vzducholodi Hindenburg, před tanky na náměstí Nebeského klidu v Pekingu nebo na terase Světového obchodního centra těsně před nárazem letadla.

Gouvea, která s manželem bydlí na Manhattanu, rozhodně odmítá, že by byly její fotky neuctivé. "To je nesmysl. Každý může fotit škody v New Yorku, jen já ne?" řekla pro brazilské webové stránky G1.

Z parodií na internetu si těžkou hlavu také nedělá. "Viděla jsem je a jsou hrozně legrační," prohlásila.