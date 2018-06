Modelka Ivana: Mým vzorem je Tereza Maxová

Moc ještě o světě neví, mají dlouhé nohy a hubené tělo, které ženskost zatím jen připomíná. Takový je svět novicek v modelingu, do něhož pomáhá hledat nové tváře i česko-slovenská soutěž Ria modelka roku. Její poslední kolo proběhlo tuto sobotu v Brně. Dvanáct finalistek ještě netuší, že za vítězstvím není jen splnění dívčího snu, ale hlavně velká dřina. Šestnáctileté Ivaně Pospíšilové ze Zlína, kterou porota v čele s topmodelkou Terezou Maxovou zvolila modelkou roku, se zatím splnil sen.



Ivaně je šestnáct let, měří 177 centimetrů, má dlouhé blond vlasy a míry 76-62-90 centimetrů. Od malička si prý přála být modelkou a do soutěže se ji na střední hotelové škole našla sama pořádající agentura.

"Vůbec jsem netušila, že by to takhle mohlo dopadnout. Celý týden příprav se mi moc líbil, strach jsem měla jen z choreografie na schodech. Bála jsem se, že zakopnu," svěřila krátce po získání titulu Ria modelka roku 2001 Ivana.

"Cílem soutěže je vybrat nové tváře pro světový modeling a těm nejlepším umožnit kariéru modelky. Vítězky čekají kontrakty v celkové výši 110 tisíc amerických dolarů s prestižní světovou modelingovou agenturou NEXT," píše se na internetových stránkách soutěže.

Co získaly vítězky:



1.cena

Kontrakt ve výši 50 000 USD s prestižní světovou modelingovou agenturou NEXT. Vítězka získá rovněž celoroční ubytování v hotelu Dorin Don Giovanni Prag.

2. cena

Kontrakt ve výši 30 000 USD

3. cena

Kontrakt ve výši 30 000 USD

Porota udělila druhé místo Kataríně Holáňové ze Žiliny a překvapivě vyhlásila dvě třetí místa - na nich skončily Margit Čerebová z Mladé Boleslavi a Dita Šetinová z Prahy.

Do soutěže se přihlásilo celkem přes 2000 dívek ve věku od 16 do 22 let, které žijí v České nebo Slovenské republice a modelingu se dosud nevěnovaly. Z castingů v několika českých a slovenských městech a ze dvou národních kol vzešlo dvanáct finalistek - pět ze Slovenska a sedm z Čech a Moravy.



Odborné porotě předsedala světová topmodelka Tereza Maxová, o vítězkách rozhodovaly mimo jiné i slovenské modelky Andrea Verešová a Martina Válková. Moderátorkou večera byla jejich světoznámá kolegyně Adriana Sklenaříková.



"Co se týká moderování, účastním se této módní show už podruhé a jsem poctěna tím, že mohu být na této velké akci. Moderování jsem přijala s velkou radostí," odpověděla Sklenaříková na otázku, zda ji museli organizátoři k vystoupení přemlouvat. Adrianu doplnil v roli moderátora viditelně nesvůj zpěvák Daniel Hůlka.



Adeptky na titul Ria modelka roku 2001 během večera předvedly své kvality v několika módních přehlídkách ukázaly, jak lze prezentovat sportovní oblečení, klasiku, prádlo i velké večerní šaty.



Mezitím zazpívali Martin Maxa, Bára Basiková, Jana Kirschner, Jožo Ráž i německý host Sasha.



Přípravy na finále

Týden před finálem už dívky nacvičovaly v pavilonu A2 brněnského výstaviště choreografii a režii finálového večera.

Finále od 20 hodin v přímém přenosu vysílaly soukromé televizní stanice TV Prima a TV Markíza. V patnáctičlenné porotě zasedal mimo jiné také prezident NEXT Model management Lorenzo Pedrini.

V srpnu se finalistky zúčastnily soustředění v tatranském středisku Podbanské. Zde se pod vedením choreografa věnovaly přípravám na finálový televizní přenos. Štáb TV Markíza v místě také natáčel profily jednotlivých dívek.