Osobnost nevytvoříte retušováním, říká šedesátnice Iman

Věř načasování svého života. Někdy je králem královna. Osobnost nevytvoříte retušováním. To je jen pár citátů somálské supermodelky, které by jen málokdo hádal 60 let. Sama prohlašuje, že věk není žádným omezením.

„Na mé 50. narozeniny v roce 2005 mi poštou přišla karta k přihlášení do AARP (Sdružení pro povýšení důchodců). Hodila jsem ji do koše, oblékla jsem si nádherné šaty a dala si luxusní jídlo. Jen představou, že si kartu dám do peněženky, jako bych přiznala stáří. Dnes je mi 60. Mám vrásky od smíchu, ale žádné jiné. Chodím pomalu, protože jsem konečně dospěla do fáze, kdy nemusím spěchat z jednoho místa na druhé,“ řekla Iman pro Yahoo! Style.

Módní ikona 80. let a múza mnoha umělců a návrhářů Iman Abdulmajidová začala kariéru v roce 1975. Kráska ze somálského Mogadiša byla jednou z vůbec prvních modelek tmavé pleti, které se podařilo prorazit na světových molech. Ke slávě jí však nepomohly jen jemné exotické rysy a bronzová pleť. Iman platila vždy i za velkou osobnost.

Iman, jejíž jméno znamená arabsky „víra“, pochází z rodiny somálského diplomata. Vystudovala střední školu v Egyptě. Pak s rodinou uprchli do Keni, kde ji na univerzitě v Nairobi pro svět módy objevil fotograf Peter Beard. Za své první fotky chtěla v přepočtu 196 tisíc korun, aby si mohla zaplatit roční školné.

Když opustila Keňu, lhala o svém věku. „Nebylo mi ještě 18, ale abych mohla odejít z Keni do Spojených států, musela jsem mít cestovní pas, který vydávají od 18 let. Tak jsem lhala a řekla jsem, že je mi 19, abych pas dostala,“ přiznala pro New York Magazine.

Za svou kariéru v modelingu pracovala s mnoha velkými jmény světové haute couture jako Yves Saint-Laurent, Gianni Versace nebo Dona Karan. Pózovala také slavným fotografům včetně Helmuta Newtona a Annie Leibovitzové.

Poté, co skončila s modelingem, založila úspěšnou kosmetickou firmu zaměřenou na výrobky pro ženy tmavé pleti a věnuje se charitě. S manželem, rockovým zpěvákem Davidem Bowiem, vychovávají společnou dceru Lexi. Oba mají i dospělé děti z předchozích manželství, Bowie syna Duncana a Iman dceru Zulekhu.

Muslimka Iman hovoří pěti světovými jazyky a objevila se i v několika drobných filmových rolích, například ve slavném snímku Vzpomínky na Afriku.