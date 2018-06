Modelka Iman nestárne, v sedmapadesáti se ukazuje v kůži

16:05 , aktualizováno 16:05

Málokdo by bývalé supermodelce a manželce Davida Bowieho Iman tipoval sedmapadesát let. Pokud za svůj mladistvý vzhled vděčí plastikám, odvedli lékaři dobrou práci, protože její obličej nevypadá uměle. Stále si drží i štíhlou figuru. Na party v New Yorku přišla v odvážných kožených šatech.