Modelka Iman lituje, že si nechala zvětšit prsa

„V životě nejvíce lituji toho, že jsem si nechala spravit prsa. Když jsem porodila Zelehku, chtěla jsem být ve formě a prsa mít co nejlepší,“ vzpomíná Iman.

Padesátiletá somálská rodačka už by podle vlastních slov nikdy podobnou chybu neudělala. „Považuji to za nerozvážnost. Jasně si vzpomínám, jak jsem po operaci vyrazila do ulic a vůbec, ale vůbec jsem se necítila lépe než předtím. Prsa byla sice zpevněná, ale v hlavě jsem měla binec,“ prozradila.

Někdejší modelka nedávno naordinovala svému manželovi Davidu Bowiemu přísnou dietu. Začala se bát o jeho život poté, co ho v roce 2004 postihl infarkt. Bowie teď má zakázáno smažené jídlo, červené maso a musí pravidelně navštěvovat tělocvičnu.

Rocková hvězda zkolabovala před dvěma lety přímo na pódiu během koncertu v Německu. Zpěvák musel okamžitě podstoupit operaci a lékaři mu později oznámili, že šlo o téměř smrtelnou zástavu srdce. Od té chvíle nutí Iman Davida změnit od základů životní styl. A zamilovaný Bowie podléhá.

„Je typický Angličan. Každou neděli musí mít smažené spálené jídlo. Dbám na to, aby teď jedl více zeleniny a ovoce a pravidelně odpoledne chodil do tělocvičny si protáhnout tělo. Jde mu o zdraví,“ řekla novinářům Iman.