Modelka Houdová: dva měsíce po porodu je jako proutek

V čem spočívá její zázračná dieta? "Malej hodně jí. On je takový buclík. Takže já mám co dělat, abych s ním udržela krok. Občas nemám čas se moc najíst, protože je tu ta starost o něj a samozřejmě práce pro Slunečnici. Já pracuju, jako bych ho vlastně neměla. On se mnou i absolvuje schůzky. Je to skvělý miminko. Takže to je asi všechno. Vážně nic jiného nedělám," řekla ke své štíhlé postavě Houdová.

VIDEO: Modelka Houdová hubne kojením

Přestože se hned vrhla do své charitatvní práce, mateřství ji hodně ovládlo. "Bylo to hodně emočně náročné, zvlášť porod. A taky všechno to okolo šestinedělí. Ale já se hodně nutím do toho, abych to moc nedramatizovala a abych nenechala ten můj stach o něj převálcovat to dobré. Musím se na své mateřství dívat tak nějak reálně," přiznala Helena.

Nehodlá se proto vzdát ani své modelingové práce. "Už jsem fotila pro Elle a jsem za to ráda. Předváděním jsem se živila osm let a teď, ne, že by mi to vyloženě chybělo, ale jsem ráda, že si můžu vybírat projekty, do kterých opravdu půjdu. Nemusím už brát všechno kvůli penězům. Takže jsem ráda, že jsem si ustanovila nějaké limity," dodala modelka.