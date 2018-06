Modelka Heidi Klumová čeká se zpěvákem Sealem čtvrté dítě

Poslední přírůstek do klanu Klumové ale není příliš velkým překvapením. Klumová, která má čtyřletou dceru Leni s italským podnikatelem Flaviem Briatorem a se zpěvákem Sealem tříletého syna Henryho Günthera a dvouletého Johana Rileyho, se již dříve nechala slyšet, že by do budoucna chtěla víc dětí.

"Spousta lidí říká, že jsem připravená na další. A nevyšlo to ani z mé, ani ze Sealovy pusy. Jen prostě cítím, že ještě jedno dítě přijde," uvedla modelka loni v létě pro magazín Redbook. "Není to tak, že jsem topmodelka, všechnu práci přehazuju na ostatní a sedím doma na svém trůnu. Když jsme doma, tak vaříme, hrajeme si s dětmi, vozíme je do školy. Prostě děláme ty věci, co dělá každý," tvrdí krásná blondýnka, kterou minulý týden podle magazínu People svědci přistihli při nákupu dětských hraček.

Přestože bude z pětatřicetileté manželky slavného zpěváka brzy čtyřnásobná matka, stále umí veřejnost šokovat. Nedávno prohlásila, že svá ňadra pojmenovala Hanz a Franz, a následně to roztočila v reklamě na turné Guitar Hero, kde jen ve spodním prádle předvádí hru na kytaru a paroduje Toma Cruise ve filmu z 80. let Risky Business. Klumová jde ale i příkladem - propaguje také zdravé věci, jako je pití mléka. Nechala se proto nafotit do série snímků s podtitulem Got milk? se sexy bílým knírkem od mléka na horním rtu.