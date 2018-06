Zpověď bývalé modelky: Byla jsem žádaná, když jsem umírala na anorexii

Georgina Wilkinová začala s modelingem, když jí bylo 15 let, a málem ji to zabilo. Sedm let bojovala s anorexií. I když hubla tak, že jí selhávaly orgány, návrháři na ni stáli frontu.