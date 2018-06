Modelka Gavriely a hokejista Duda se rozešli

S hokejistou Dudou žila kráska víc než pět let, a rozchod tak bolí. Ale jak říká, praní špinavého prádla rozhodně nehrozí. "Určitě na něj budu vzpomínat v dobrém, nemůžu proti němu říct jediné špatné slovo. Radek je fajn kluk, ale já potřebuju vyzrálého chlapa," dodala modelka, která sváteční volno strávila pracovně v cizině.



Radek Duda

Gavriely o sobě dala naposledy vědět na podzim poté, co v časopisu Playboy vyšly její lechtivé fotografie. "Tohle focení beru jako takové loučení, odměnu. Přeci jen už nejsem nejmladší a na těle je to znát. Výsledek focení pro Playboy ale hodnotit nebudu, to musí jiní," uvedla tehdy modelka. - čtěte Martina Gavriely se svlékla pro Playboy

Gavriely, která vychovává dvě děti, se kromě modelingu živí i moderováním.