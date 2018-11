Drogy jsem nikdy nebrala, říká topmodelka Eva Herzigová

„Nikdy jsem drogy nebrala, protože vidím jejich účinky na lidech. Nemám ráda to, co se z lidí stane. Drogy pro mě nikdy nebyly pokušením,“ svěřila se Herzigová v rozhovoru pro britský deník The Sun.

Česká topmodelka se po rozvodu s Torresem objevovala na veřejnosti extrémně vyzáblá s nezdravou barvou v obličeji. Ačkoli byla ve stresu, po drogách nesáhla. Jakmile potkala svého současného partnera Gregoria Marsiaje, její život nabral nový směr. Žije s ním už šestnáct let a vychovávají syny George (11), Philipa (7) a Edwarda (5).

„Mám štěstí, že mám tři kluky, kteří mě neustále udržují v pohybu. To mě nutí cvičit každý den. Myslím, že po čtyřicítce je snazší být v kondici, člověk už ví, co mu škodí. Výsledkem toho je, že se rozhoduje zdravěji během celého dne. Věřím správné výživě těla kvalitním jídlem a dechovým technikám. Občas si moc užiji rychlou chůzi v parku nebo plavání v moři během léta. Dokonce jsem si v létě v Biarritz dopřála školu surfování. Nemohla jsem uvěřit tomu, že jsem se na to postavila a sjela vlnu. Bylo to ohromující. Také jsem měla učitele, který je mistrem. Moc mě to bavilo,“ prohlásila.

Eva Herzigová žije poklidným rodinným životem ve Velké Británii a Itálii se svým snoubencem Gregoriem, o němž ráda hovoří jako o manželovi, ačkoli přiznává, že svoji stále nejsou.

„Nejdůležitější pro mě v životě je pohoda mých dětí i moje a zdraví mého muže, vzájemná zodpovědnost a zodpovědnost za planetu, která se rozpadá. Musíme si více vážit jeden druhého a začít se chovat jinak k naší nádherné přírodě. Moc ráda bych si vzala na rok volno a cestovala po světě s dětmi, měly by domácí výuku a objevovali bychom svět. Nebo žili na venkově a měli psy a všude stromy. Také chci vydat knihu, na čemž zrovna pracuji. Mám spoustu nenaplněných ambicí,“ přiznala Herzigová.

Rodačka z Litvínova, která se proslavila hlavně díky reklamě na podprsenku Wonderbra, prý nikdy netoužila být topmodelkou. Tou se stala spíš shodou okolností při naplňování jiného svého snu. Chtěla procestovat celý svět.

„Chci cestovat tak moc, jako jsem cestovala, když jsem začala s modelingem. Chci objevovat zase různá místa, ale teď už se svými syny. Chci jim ukázat krásu světa, aby viděli různé kultury, kuchyně, různou realitu života. Chci objevovat, vydat se za dobrodružstvím a být v přírodě. To jsem chtěla, když jsem začínala. Nechtěla jsem být modelkou. Chtěla jsem poznávat, učit se, ochutnat různé části světa,“ dodala.