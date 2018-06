Modelka Divišová si chce v Řecku pořídit statek

"Byli jsme na ostrově Kefalonia, což je takový malý úžasný ostrůvek, kam jezdí hodně Italové a Angláni. Do Řecka jezdíme často, oblíbili jsme si ho kvůli jeho obyvatelům a také kvůli kuchyni. I tentokrát jsme tam projedli strašně peněz a navíc jsme si tam vyhlídli rozbořený statek, takové menší letní sídlo na samotě přímo u moře, a vážně uvažujeme o tom, že si ho koupíme," prozrazuje modelka.

Kolik může stát, nemá představu, a kolik je ochotná za něj dát, to prý záleží na jejím příteli, podnikateli Tomáši Fuksovi, který vlastní reklamní agenturu a firmu provozující myčky aut. Spolupracovat s ním možná bude brzy i půvabná blondýnka. Z modelingu, který ji sice stále dobře živí, chce uniknout k jinému oboru, který se ale bude tohoto oboru také týkat. O co jde konkrétně, však Divišová zatím prozradit nechce. "Do půl roku by se to mělo rozhodnout, pak to ráda řeknu," slibuje.

S přítelem, který je o sedm let starší, je téměř dva roky a má pocit, že je to ten pravý. "Zatím mě ničím nenaštval a ani jsme se nepohádali, ačkoli jsme spolu každý den. Nepoznávám se, vždycky jsem prchala a byla ráda sama. Teď jsem pořád s ním a nepotřebuju zatím unikat někam, kde budu jen se svými myšlenkami. Tomáš mě baví po všech stránkách, pořád něco vymýšlí, pořád se něco děje, až jsme z toho unavení. Ta činorodost nás ale baví," dodává Divišová.