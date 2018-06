Modelka Divišová chystá svatbu za půl milionu

Na zámku Jemniště, který si spolu s přítelem Tomášem Fuxou vybrali, přivítají v jejich velký den na sto deset svatebních hostů. Všichni se zúčastní také oběda o několika chodech, z nichž hlavní bude tradiční polévka s knedlíčky a kachna.

"Přála jsem si svatbu na zámku, chtěla bych být samozřejmě princezna asi jako každá nevěsta. Jemniště není tak daleko od Prahy, je tam krásná rozkvetlá zahrada, po které se procházejí krásní bílí pávi a je tam i voda. Moc se nám to tam oběma líbí. Obřad bude v kapli, která je také nádherná a obědvat se bude v konírně, kde bude stát jedenáct stolů po deseti místech," popsala Divišová svůj velký den.

"Bylo docela složité najít prostor, do kterého by se vešlo tolik lidí, ale já chtěla mít všechny pozvané i u svatební tabule, tak jsem ráda, že se to povedlo. Bylo by mi totiž trapné části hostů po obřadu říct, že se omlouvám, ale teď jdeme obědvat, tak ať se jdou zatím najíst někam jinam," řekla modelka.





K oltáři ji povede jednasedmdesátiletý dědeček. "Děda svatbou žije snad víc než já. Koupili jsme mu novou košili a boty a už teď je celý naměkko. Já asi teprve budu, zatím jsem ale v pohodě. Musím se soustředit na přípravy, v červnu mě totiž také čekají zkoušky ve škole, tak budu pak sotva stíhat. Už teď mám kvůli tomu koupené třeba krabičky na výslužky, mašličky nebo figurky na dort," prozradila Divišová.

Jako modelka často svatební šaty předváděla, ale jak budou vypadat ty její, které si nechá ušít, zatím nechce prozradit.

Jisté je jen to, že budou mít dlouhou vlečku, kterou ponesou dvě družičky, nevěstina sestřenice a ženichova neteř. Její nastávající bude mít koupený černý oblek a na něm jeden doplněk, který bude ladit s nevěstinými šaty.

Jasno ještě nemají ve výběru prstýnků. "Tomáš chce nějaký jednoduchý s kamínkem, já chci celý kolem dokola posázený," uvažuje modelka.



A jestli se svatbou mezi Markétou a Tomášem, kteří spolu chodí tři roky, něco změní? "Nezmění se myslím vůbec nic, je to jen pro nás, chtěli jsme se už vzít. Možná se změní jen to, že po svatbě plánujeme stavět dům někde v klidu za Prahou. Nejdřív si ale užijeme svatební cestu, chtěli bychom tři týdny cestovat po Americe," uzavírá Divišová.