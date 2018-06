Modelka Claudia Schifferová čeká třetí dítě

Claudia Schifferová je už několik let vdaná za osmatřicetiletého britského režiséra a filmového producenta Matthewa Vaughna. Mají spolu dvě děti. K šestiletému synovi Casparovi a o rok mladší dceři Clementine by letos měl přibýt třetí sourozenec. Novinářům to prozradila mluvčí modelky.

"Jsem nadšená, že se naše rodina opět rozroste," poznamenala modelka.

Schifferovou v roce 1989 objevil a proslavil návrhář Karl Lagerfeld. Stále atraktivní blondýnka, která se před dvěma lety dostala spolu třeba s Kate Mossovou a Naomi Campbellovou na seznam nejpůvabnějších žen prestižního módního časopisu Vogue, se za britského producenta provdala v květnu 2002.

V posledních letech na veřejnosti příliš neobjevovala a věnovala se spíše rodinnému životu. Loni v srpnu ale ukázala, že má stále dokonalé tělo, když se spolu s dalšími topmodelkami svého věku odhalila pro módní dům Dolce & Gabbana. čtěte také Herzigová, Campbellová a Schifferová se společně svlékly.

Teď se německá modelka, která žije s manželem v domě v Coldham Hallu v anglickém hrabství Suffolk, soustředí opět na své mateřství.