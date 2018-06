Modelka Bündchenová si našla za DiCapria náhradu

Po rozchodu s Leonardem DiCapriem si opět našla herce - tentokrát svého o pět let staršího krajana Rodriga Santora. Podle rakouského magazínu News se Bündchenová a Santoro poprvé setkali před dvěma lety a od té doby jsou dobrými přáteli. Při nedávném natáčení společného reklamního filmu v Rio de Janeiru však nezůstalo jen u nezávazného flirtování a modelka s hercem se dali dohromady. Jejich přátelé se prý beztak diví, proč jim to oběma tak dlouho trvalo.

Santoro se ve vedlejší roli představí v pokračování úspěšného filmu Charlieho andílci.



Když brazilská topmodelka Gisele Bundchenová poprvé oficiálně přiznala, že prožívá vztah s hrdinou velkofilmu Titanic a idolem mnoha fanynek Leonardem di Capriem, uvedla v rozhovoru pro brazilský časopis Veja: "Leo je báječný, jemný a inteligentní člověk... A je to můj snoubenec. Předtím jsem to neřekla, protože jsem nechtěla, aby se lidi do toho pletli. Nerada mluvím o svém soukromém životě."



Pak dostal hrdina megafilmu Titanic Leonardo DiCaprio od své snoubenky kopačky. Přestože už byli zasnoubeni, stačil jeden večer a bylo po všem. Leo totiž místo romantické večeře se svou snoubenkou, vyrazil na tah se svými kamarády.



"Opravdu jsem se snažila. Dokonce jsem si zařídila focení v Los Angeles, abych byla Leonardovi co možná nejblíž, ale on se radši odjel bavit do Las Vegas s kamárády, řekla supermodelka."



Když se Leo vrátildo Los Angeles, čekal ho doma místo roztoužené snoubenky dopis na rozloučenou. "Gisela zjistila, že pro Lea jsou důležitější než cokoli jiného party s přáteli a uvědomila si, jak by asi jednou vypadalo jejich manželství," prozradila Giselina kamarádka.



Leonardo potom provolal majlandt. Trávil celé dny na telefonu a snažil se Giselu přesvědčit, aby se k němu vrátila.



Gisele si dala říct. Nechala se slyšet, že udělá vše, aby svůj bývalý milenecký vztah s o šest let starší hollywoodskou filmovou hvězdou obnovila. Neodradili ji ani přátelé, z nichž ji většina před vztahem s idolem dívčích srdcí na celém světě zrazovali. Gisele si stála razantně za svým.



Jediným důvodem pro opětovné milostné vzplanutí mezi úspěšnou modelkou a hvězdným hercem byl ovšem nevázaný sex, který spolu prožívali. Alespoň to tvrdí Giselina nejlepší kamarádka. Modelka samotná to také rozhodně nevyvrací. "Gisele mi často popisovala vášnivé noci, při kterých se i několikrát po sobě milovali. Leonardo byl prý takový samec, že za dobu co byli spolu, zvládli postupně celou kamasutru. Ani jeden z nich se nevyhýbal těm nejakrobatičtějším výkonům," prozradila kamarádka.



"Podle mého názoru postel všechny neduhy ve vzájemných vztazích vždycky spraví, a tak se toho budu držet. Žádný muž by mne nikdy nemohl uspokojit, jak to dělal Leonardo. Je tak vášnivý, že mu nebyl cizí ani sex na veřejných záchodcích či na kuchyňské lince. Kdybych ho trošku nekrotila, byl by schopný se mnou začít souložit i v odemčené šatně na přehlídce. Která ženská by si nechala takového chlapa ujít! Já teda ne," tvrdí sama Gisele.

Fotografům se nejednou podařilo vyfotit milence v Evině a Adamově rouše. Podobně tomu bylo například při jejich dovolené na Maui, kde se proháněli nazí na soukromé pláži, kterou si pronajali. "Tenkrát jsme měli opravdu víc štěstí než rozumu. Chvíli před tím, než nás jeden z ukrytých fotografů zvěčnil, jsme se vášnivě milovali na nedalekém útesu! Leonarda ale fotograf nevyvedl z míry, protože hned, jakmile ho ochranka vyvedla z pláže, pustil se do nevázaného milování znovu."