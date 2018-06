Modelka Bündchenová chce zákon, který by ženy přinutil kojit

Gisele Bündchenová, která v prosinci porodila svého prvního syna Benjamina doma ve vaně, by doporučila takový porod spojený s meditací všem. Kojení do šesti měsíců věku dítěte by nejen doporučila, ale rovnou uzákonila. Odmítá totiž umělé mléko a navíc prý kojení prospívá figuře.

"Jsou lidé, kteří si myslí, že kojit nemusí. Já si ale říkám: Jak můžete dávat chemické jídlo dětem, když jsou tak malé? Myslím, že by měl existovat celosvětový zákon na to, aby matky kojily děti alespoň půl roku. Kojení mi opravdu pomohlo i udržet si postavu," řekla modelka reportérům listu Harper's Bazaar.

Když Bündchenová v prosinci rodila syna, byli u toho jen její manžel, americký fotbalista Tom Brady, maminka, kamarádka a porodní asistentka.

"Ani na vteřinu jsem si nepomyslela, že bych mohla rodit někde jinde, než doma. Nejsem konec konců první žena, která rodila přirozeně. Říkala jsem si: Miliardy žen to zvládly přede mnou, tak proč bych to neměla dokázat i já?" dodala krásná blondýna.

Přípravu na porod jí usnadnily i lekce jógy, která jí pomohla mentálně i fyzicky. "Vy byste chtěly jít do nejintenzivnějšího fyzického zážitku svého života nepřipraveny? To mi nedává smysl. Nečekala jsem, že za mne dostane do dítě ven někdo jiný," svěřila se modelka.

Narozdíl od domácích porodů, které mnoho odborníků považuje za zbytečný hazard se životem novorozence, na prospěšnosti kojení v prvním půlroce života, se shodují všichni.

Kojení versus umělé mléko Jak si v porovnání s kojením vede umělé mléko?

Nicméně ne každá matka kojit může, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů. V Čechách například loni kojila půl roku jen necelá pětina matek. I celosvětové výzkumy ukazují, že tři až pět procent matek nejsou kojení schopné. Problémem může být bolestivé nalití prsů, ucpaný mlékovod, zánět prsní žlázy, infekce plísněmi, nedostatek mléka nebo silný vypuzovací reflex.

Ukázka správné techniky kojení

Maminky, které kojit nemohou ale podle odborníků svým dětem nezakládají na žádné zdravotní ani psychické trauma. Umělá mléka se vyrábějí v přísně sterilních podmínkách a jejich složením se výrobci snaží co nejvíc přiblížit mléku mateřskému.