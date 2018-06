DiCapriova bývalka Bar Refaeli je půl roku po porodu opět těhotná

„Něco se kuchtí...,“ napsala Bar Refaeli k fotce, na níž ukázala rostoucí těhotenské bříško.

Podobnými snímky nyní bude zřejmě svůj profil plnit častěji. První těhotenství totiž podrobně zdokumentovala a své fanoušky o všem informovala.

Bar Refaeli si velkou rodinu vždy přála. „Myslím, že těchto deset let bude o rodině. Já pocházím ze čtyř dětí. Hodně maminek si možná tohle přečte a řekne: Nejdřív si to zkus s jedním. Doufám, že budu mít velkou rodinu, ale vezmu to jedno po druhém,“ řekla pro magazín Hello! v minulosti.

Modelka se za bohatého podnikatele provdala v září 2015. Vzali se v izraelské Haifě, kam s nimi tehdy přiletěly oslavovat významnou životní událost tři stovky příbuzných a přátel.

Bývalý andílek Victoria’s Secret a podnikatel se potkali v roce 2014. Seznámili je společní přátelé. „Moc se milujeme. Všechno je, jak má být a v pořádku,“ řekla modelka, která byla dříve vdaná za Arika Weinsteina a šest let chodila s hollywoodským hercem Leonardem DiCapriem.