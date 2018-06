Modelka Bar Refaeli poslala DiCapria k vodě

"Je profesionální modelkou, musí zářit zdravím a každý den vypadat skvěle," vysvětluje příčiny rozchodu list News of the World. Přesněji, účastnit se velkolepých večírků, jež Leo stále pořádá a které často trvají až do rána. Vadilo jí také, že běžně vyráží do společnosti bez ní a po návratu domů je tak zřízený, že se v posteli na nic nezmůže.



"Nakonec usoudila, že žít sama vyjde nastejno, a nebude se alespoň muset užírat žárlivostí, kde a s kým její neposedný partner zase hýří," cituje list mínění modelčiných přátel.



Leo ujíždí na modelkách

Naposledy bylo možné vidět dvojici společně na galavečeru při předávání Zlatých Globů. Podle všeho má Leonardo nepřekonatelnou slabost právě pro modelky, i když se mu tyto vztahy nijak zvlášť nedaří. Předtím, než se poznal s Bar, prožíval delší románek s brazilskou modelkou Giselle Bundchenovou, která na něj doposud z jeho partnerek měla největší vliv. Rozešli se v listopadu 2005. Důvodem byla hercova údajná nevěra s herečkou Siennou Millerovou, přítelkyni herce Juda Lawa.