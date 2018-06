Modelka Andrea Vránová uprchla z Prahy

"Důvod je prostý - můj přítel dostal smlouvu od extraligového hokejového týmu Litvínova, a tak jsem jela s ním. Kromě toho mne v Praze opravdu nic nedrží. Musím říci, že ani mně, ani příteli hlavní město nepřirostlo k srdci," vysvětlila Andrea Vránová příčinu svého odchodu z Prahy.

"Zatím bydlíme u přítelových rodičů v Dubí a je to tady fajn. V září máme dostat byt přímo v Litvínově vedle zimního stadiónu. Do budoucna ale uvažujeme o vlastním domečku, pravděpodobně někde u Oseka."

Vystěhování půvabné tmavovlásky z vršovického bytu proběhlo bleskurychle. "Měli jsme na to dva dny. Já jsem všechno zabalila, kluci to odnesli do auta a já pak druhý den trochu poklidila, aby nás nepomluvili, a odevzdala klíče. A už jsme pryč," smála se Andrea. "Když je potřeba, v Praze jsem za hodinku. Nedávno jsem si koupila novou Škodu Fabii, která jezdí fantasticky, takže nemám s dojížděním žádné problémy."