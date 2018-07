Madonna mi posílala dva roky zamilované vzkazy, říká bývalá modelka

Bývalá modelka Amanda Cazaletová (53), která měla s Madonnou vášnivou scénu v jejím videoklipu Justify My Love, prozradila, že ji zpěvačka dva roky bombardovala zamilovanými vzkazy. Dnes by to bylo posuzováno jako stalking.