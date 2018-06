Modelka Adriana Lima předvedla sexy tělo, dva měsíce po porodu

Dva měsíce po porodu jednatřicetiletá Lima předváděla spodní prádlo a po těhotenských kilech nebylo ani stopy.

"Upřímně, nevím, jak jsem to do show stihla. Dvakrát denně jsem hodinu a půl cvičila. Měla jsem vyváženou dietu a každý den sledovala, jak mé tělo na to reaguje," řekla modelka, která před dvěma roky přiznala mnohem drastičtější metody hubnutí.

V roce 2010 předváděla milionovou podprsenku a do formy se prý dostala díky tomu, že 12 hodin před show vůbec nepila. Zhubla tak čtyři kilogramy. Devět dní před přehlídkou nic nejedla, jen pila proteinové koktejly.

Letos nejdražší podprsenku Floral Fantasy Bra v hodnotě 2,5 milionu dolarů předváděla další brazilská supermodelka Alessandra Ambrosio, která se stala maminkou před šesti měsíci (více zde).

V luxusních kouscích spodního prádla se předvedly také manželka herce Orlanda Blooma Miranda Kerrová nebo Holanďanka Doutzen Kroesová, která je pátou nejvýdělečnější modelkou na světě (žebříček bohatých modelek najdete zde).