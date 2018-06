Modeling už mě nebaví, říká Simona Krainová

Soudí, že už dozrála, že je ženou, která chce dělat i něco jiného. "Věci, které mě psychicky obohatí víc než modeling," vyznala se ze svých pocitů atraktivní blondýna, která už například ví, co obnáší filmová role.

Tento týden odlétá na fotografování do Los Angeles, pak ji povinnosti ženou do Kapského města. Koncem února se ale vrací do Prahy, protože tam chystá televizní překvapení. "Zatím je to takové mimino, takže o něm nechci moc mluvit. Předpokládám, že porod přijde za devět měsíců," naznačuje Krainová plány, ale detaily přísně střeží. "Bude to něco s televizí, možná kamera, možná moderování," prozradila.

Doma má osmadvacetiletá modelka stále více pracovních příležitostí. Hodlá jich plně využít i proto, že v budoucnu plánuje v české kotlině zakotvit natrvalo. Ostatně její přítel, populární moderátor Bořek Slezáček zde také žije.

Kariéru modelky ale Krainová úplně zatratit nehodlá. Ví, že tato práce je časově limitovaná a nelze se k ní vracet v pětatřiceti. "Budu dělat zakázky, které mám nasmlouvané na dva roky dopředu, ale zároveň se soustředím i na jiné věci," říká

mladá žena, která se po módních molech pohybuje suverénně v botách na patnácticentimetrových jehlách a v civilu dává přednost pohodlným botaskám.