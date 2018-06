Modeling se může znovu otřást, Frühlingová píše další pikantní paměti

Posledních šest měsíců strávila Iva Frühlingová v Paříži, kam se na chvíli vrátí znovu tento týden. Ve Francii hodlá dokončit nové mini album, které položí základy projektu pro talentované děti.

"Vyjde celkem šest songů. Bude to jiný styl, víc taneční a měl by se spojit s projektem pro nadané děti. Je to o tom, že chci předat svoje zkušenosti i zkušenosti dalších, kteří se o ně rádi podělí. V květnu budu vědět víc, stačí sledovat moje stránky, víc ale v tuto chvíli prozradit nemůžu, jelikož se detaily stále řeší," řekla iDNES.cz Frühlingová.

Pomyslné předsevzetí pro rok 2012 spočívající v předávání toho, co život člověka naučil, se ale nebude týkat jen muziky. Iva coby příležitostná modelka, jež se touto profesí v minulosti živila hlavně ve Francii, má k tématu stále co říci. "Příběhy modelek se prodávaly dobře, byly celkem tři dotisky a vydavatelství chce, abych sepsala druhý díl. V cizině moc času ani prostoru v mé hlavě nebylo, ale teď píšu, abych do jara mohla přijít s pokračováním," objasňuje zpěvačka, která se k modelingu příležitostně vrací hlavně v cizině.

Iva Frühlingová odstartovala kariéru ve svých čtrnácti letech, kdy si ji pod svá křídla vzala francouzská modelingová agentura. Od té doby žila v Paříži, kde si své hudební začátky odbyla ve skupině Turn Over. Demonahrávka s jejím zpěvem se dostala do rukou předních francouzských producentů Michéle Eliho a Thierryho Saida. Jejich spolupráce vyústila v podepsání smlouvy na čtyři alba s vydavatelstvím Virgin Records.

První sólové album s názvem Litvínov zaznamenalo ve Francii a Belgii příznivý ohlas a nasazené singly Oú Tu Veux Quand Tu Veux a La Muerte úspěšně bodovaly v hitparádách v obou zmíněných zemích. Albu se dařilo i v Česku a za prodeje už dostalo Zlatou i Platinovou desku. V roce 2004 se Iva přestěhovala z Paříže zpátky do České republiky. Byla vdaná za Richarda Krajča ze skupiny Kryštof.