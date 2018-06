Modeling má i svou odvrácenou tvář

Krása je především byznys. Dokresluje to už způsob, jakým se vybírají na castingu modelky či představitelky pro reklamní kampaně. Prvním šokem pro méně zkušené krásky je, že štáb k nim přistupuje jako ke koním na trhu, zkoumá je stejně zevrubně. Slečna má oči příliš daleko od sebe? Tak to nelze - ven! Hledá se nejhezčí tvář, ideální postava, která přesně vystihne charakter módní kolekce, výraz návrháře či atmosféru situace v reklamě.





Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02

Zcela mylná je i představa, kterak si modelky v zákulisí módních přehlídek láskyplně pomáhají zapínat šaty. Naopak, běžný je tvrdý boj o cokoliv, hlavně o jednotlivé modely. Čím lepší střih šatů, tím má modelka větší šanci zaujmout, což znamená i více dalších zakázek.Život manekýnek je plný i vzájemných naschválů. Například nenávist k topmodelce Naomi Campbellové vedla její méně slavnou kolegyni k tomu, že jí při přehlídce, přímo na mole, jakoby omylem přišlápla cíp šatů.Módní průmysl je doslova prošpikovaný aférami. Nejčastější téma? Drogy a sex. Potvrdilo to i zveřejnění tajně nafilmovaného dokumentu ze zákulisí slavných modelingových agentur. Šedesátiminutový dokument reportéra BBC Donalda MacIntyra odhalil to, o čem se dosud mlčelo. Zneužívání mladičkých modelek, kuplířství, užívání tvrdých drog. MacIntyre se nechal zaměstnat jako módní fotograf a téměř rok mapoval skrytou kamerou, co se děje v modelingových agenturách v Paříži, Miláně a Moskvě.Je vidět, jak šéfové lákají šestnáctileté adeptky na modelky do postele za peníze nebo za slib zajištění úspěšné kariéry. Také to, jak jsou dívky nabízeny jako luxusní hostesky (nebo prostitutky?) na jachty bohatých zákazníků. V choulostivých situacích nebyly přistiženy žádné malé ryby, ale vysoce postavené a vlivné osoby. Například ředitel evropské části agentury Elite Gerard Marie na jednom ze záběrů údajně přistoupil k mladičké dívce a řekl: "Dostaneš ode mě milion lir, když se se mnou vyspíš." Aféra mu nakonec srazila hlavu.Kdo viděl film Pearl Harbor, neuvěří, že růžolící a zdravím čišící dvaadvacetiletá kráska James Kingová, která v něm září, byla ještě před pár lety vyzáblou modelkou s pohledem feťačky. Třeba i někdejší prezident Spojených států Bill Clinton ji kdysi označil za typickou představitelku tzv. heroinové módy, módního trendu, jenž idealizoval bledou a zesláblou vizáž narkomana.Jenže u Kingové zdaleka nešlo o stylizaci. S drogami začala v patnácti, v době, kdy začala být slavná, a společně se svým přítelem, fotografem Davidem Sorrentim, se vrhla do víru života v New Yorku. Oči jí otevřela až Davidova smrt. Její přítel zemřel poté, co se předávkoval."Děkuji bohu, že jsem z toho venku," řekla Kingová s tím, že sílu porazit zlé démony drogy jí skutečně dalo až Sorrentiho neštěstí. Jeho smrt tehdy sedmnáctiletou James otřásla tak, že přestala fetovat, sbalila pár kufrů a vrátila se z New Yorku domů. Život ve světě módy a reklamy je pro modelky tvrdý. Vůbec to není jen usmívat se na přehlídkovém molu a nechat se unášet na vlnách potlesku.