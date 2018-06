Modelce Maxové popřály hvězdy světového showbyznysu

Světové megahvězdy ale do Zlaté kapličky nepřijely osobně, byly tu jen prostřednictvím osobního spotu. Zato české star nechyběly, i přesto, že hlavní oslavy chystá modelka až na leden příštího roku.Nadaci Terezy Maxové věří podle průzkumu 97 procent veřejnosti a to samé číslo by mohlo platit také mezi celebritami, a tak zazpívat přijela operní pěvkyně Eva Urbanová, zpěvák Dan Bárta a Matěj Ruppert, Anna K., Jana Kirschner, David Koller, skupiny Buty a Čechomor, všechny doprovázela Filharmonie Bohuslava Martinů. Zpíval také Meky Žbirka, který s herečkou Aňou Geislerovou koncert uváděl."Koncert vnímám jako poděkování všem dárcům, partnerům, dobrovolníkům, všem, kteří nás v uplynulých deseti letech podpořili," uvedla stále půvabná Maxová, která se po rozchodu s manželem Federikem Fetterleinem objevuje ve společnosti sama, anebo s maminkou. Ta ji doprovodila i v úterý do Národního divadla.Den po koncertě odletěla Maxová pracovně do Monaka, ale na Vánoce chce být se svým šestiletým synem a rodinou. "Poletíme na dva týdny stejně jako vloni do Jihoafrické republiky. Vyhovuje nám to tam hlavně kvůli počasí, a také kvůli Tobiasovi, kterého chceme vzít na safari," uvedla pětatřicetiletá modelka. "Vánoční stromeček si ale ozdobíme, tak jako každý rok, ať jsme kdekoliv. Ten být musí," dodala.