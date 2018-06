Modelce Kloboučkové se o svátcích narodilo druhé dítě

Jáchym přišel na svět v 17:55, po narození vážil 3.860 kg a měřil 52 cm.

Rodiče přitom do poslední chvíle netušili, jestli k čtyřleté dceři přibude sestra nebo bratr. S chlapečkem paradoxně vůbec nepočítali. "Říkala jsem si, že to bude holčička, že se nemůže povést, aby to byl páreček, ale když malý byl venku a viděla jsem, že je to kluk, tak jsem byla hodně překvapená," líčí Kloboučková, kterou na porodním sále osobně podpořil i manžel, hokejista Jan Klobouček.

"Tatínek byl úžasný, bylo mu jedno, jestli to bude kluk nebo holka, ale nakonec je za kluka rád. I naše Anička. Té jsem volala pět minut po porodu, protože ta byla jediná, kdo říkal, že bude mít bratříčka."

Kloboučková žije v Teplicích, porod ale proběhl v porodnici v rodné Roudnici nad Labem, kterou si modelka vyzkoušela už před čtyřmi lety s prvním dítětem.

"Měla jsem pocit, že jdu do hotelu a ne do porodnice. Moje maminka to nechápala. Nemám ráda velké porodnice, přijde mi to, že tam k ženě přistupují jako ke kusu masa, zatímco tady je to taková malá rodinná porodnice. Tímto bych chtěla poděkovat panu primářovi a sestřičkám, díky kterým to všechno proběhlo skvěle," dodala modelka.

Malý Jáchym měl podle původního termínu přijít na svět 11. prosince. Jelikož se mu ale stále nechtělo na svět, přistoupili lékaři k vyvolání porodu. Boží hod si vybrali i kvůli tomu, aby modelka mohla v klidu prožít Štědrý den.

"Vánoce proběhly úplně v pohodě, užili jsme si to s naší velkou rodinou a druhý den ráno jsem už nastoupila do porodnice. Naší Aničce jsem vysvětlila, že si jdu ještě pro dárek," směje se Andrea Kloboučková.