Modelce Evě Herzigové se narodil chlapeček

Čtyřiatřicetiletá rodačka z Litvínova před několika dny oznámila, že je připravena definitivně opustit módní mola, na nichž se pohybuje od svých 16 let.

Do budoucna by se chtěla věnovat herectví, s nímž má už jisté zkušenosti. Ve snímku Modigliani se před třemi lety po boku Andyho Garcii představila v roli manželky Pabla Picassa Olgy, ve francouzském snímku Strážní andělé z roku 1995 byl jejím hereckým partnerem Gérard Depardieu. Zahrála si i v italském snímku L'amico del cuore z roku 1998 a v roce 2000 v americké produkci Just For The Time Being.

Herzigová, pro niž znamenal největší průlom v kariéře rok 1994, kdy nafotila reklamu na podprsenku značky Wonderbra, se už v minulosti nijak netajila přáním přesunout se z módních mol do světa filmu.

Už dříve řekla: "Od doby, kdy jsem byla malá dívka, jsem snila o herectví. Modelkou v šedesáti letech být nemůžete, avšak jistě můžete být herečkou. Takže bych ráda dělala tuto profesi."