Mám komplexy stejně jako každý jiný, přiznal model David Gandy

Když se ho v rozhovoru pro magazín Notebook zeptali, co by dělal, kdyby se jednoho dne probudil a veškerá jeho krása byla pryč, s úsměvem řekl: „Takové věci neřeším, nepřipadám si nijak zvlášť krásný. Bylo by asi dost divné, kdybych se díval do zrcadla a opakoval si, jak jsem nádherný. Spíš se dívám do zrcadla a říkám si, že mít ještě větší nos, tak se ani nenapiju ze sklenice. Každý máme svoje menší či větší komplexy.“

Přestože občas není úplně spokojený se svým vzhledem, nesouvisí to prý se stárnutím. Věk pro něj není podstatný a nyní je spokojenější, než býval kdysi. „Takovými věcmi se opravdu nezabývám. Užívám si tolik, kolik mi je, protože když mi bylo třeba o deset let méně, neustále jsem řešil, co si lidé myslí. Teď je mi to fuk. Buď mě berte takového, jaký jsem, nebo mě nechte být. Ale s přibývajícími lety jsem čím dál nevrlejší. Budu asi jednou mrzutý starý dědek,“ zažertoval.

Už nyní však myslí i na zadní vrátka, a tak se v modelingových a reklamních kampaních angažuje stále častěji i na druhé straně kamer a fotoaparátů.

„Velice si cením toho, že jsou se mnou některé firmy spokojené i po tolika letech a vážím si jich. Ale chci dát příležitost zase dalším klukům. Vím, jak těžké je prosadit se v této branži, tak rád uvolním místo dalším,“ tvrdí model.