Móda v rukavičkách

15:05 , aktualizováno 15:05

Představte si, že byste měli na pátek 4. srpna pozvánku na oslavy narozenin královny matky. Oblékli byste se podle svého svědomí co nejlépe - a přece špatně. Co by se dělo? Nic. Královna by ani nehnula brvou. To samé udělala, či neudělala, když například v Kensingtonském paláci předávala módní návrhářce Vivienne Westwoodové Řád britského impéria a ta měla na sobě jen průsvitné šaty potištěné stříbrnými mřížemi. Prádlo chybělo. Kamery to bleskově zachytily, královna se tvářila jakoby nic. Má totiž takříkajíc v protokolu, že nesmí reagovat na nic, co "vybočuje".