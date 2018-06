Móda v Praze aneb zapomeňte na tržnice

A co se nejvíce líbilo? "Trochu brutální sportovní charakter modelů, má to styl," prohlásil Jakub Polanka z Vysoké školy uměleckoprůmyslové zastupující nejmladší návrhářskou generaci. A co chybělo? Stejně jako v loňském roce zástupci výroby i obchodu. Modely se spoustou nápadů, humoru i kreativity si na přehlídky přišli prohlédnout zase jen ti, které móda opravdu zajímá.

Kolekce návrhářů nominovaných na titul Výtvarník sezóny, jež měly svou premiéru před pár dny v Brně, doplnily modely navržené speciálně pro Fashion Point.

"Měla by to být naprosto prestižní záležitost, aby každý, kdo u nás v módě něco znamená, tady byl," tvrdí Petr Tylínek, návrhář a pedagog věnující se budoucím módním výtvarníkům. Výtvarníci to tak - naštěstí - skutečně vnímají, jen je škoda, že ti, kteří by mohli jejich nápady, končící maximálně v malých sériích, dostat do ulic, podobné akce ignorují.

"Jednou se jejich přístup k módě musí změnit," prohlásil s přesvědčením Jan Chudoba, ředitel brněnské Fair agency, která Fashion Point organizovala.



"Oděvy s osivem" Hany Zárubové

Hana Zárubová přichází s kolekcí, která je propojena jednou společnou ideou, vyjadřující různé fáze rozpracovanosti v oděvní tvorbě a nejen v ní.

Kolekce je rozdělena do tří částí. V první jsou předvedeny přípravné tvary s pracovním označením pro další část kolekce. Ověřené střihy jsou pak v samotném přípravném materiálu došity, a to s mírnými výchylkami od lidské postavy.

V druhé části jsou použity vytažené přesné střihy, a to v materiálu, který předurčuje pozdější změnu. Jedná se o filc, netkanou textilii, který se používá k vysazování umělých trávníků. Protože flic má již v sobě zalisované osivo, po vypodložení a zpracování jsou některé díly zavlažovány a přivedeny k životu.

Třetí část navazuje na proces osiva v detailech a používá tvary mírně odchýlených a posunutých střihů od běžné klasiky. Barevnou a tvarovou výstředností doplňují první části téměř minimalistické kolekce jednoduchých nositelných střihů.

AlešBáry: žena jako tanečnice

Kolekce je koncipována od variací na haleny, mini šaty, šato-pláště (vycházkové oblečení) až po šaty střední délky (šaty pro party) až po maxi šaty (variace večerních šatů). Šaty a doplňky jsou inspirovány baletními dresy, úbory tanečnic, baletními piškoty atd.

Oblečení je vrstvené, ale vše tvoří jeden kus. Kolekce je tvořena jednou siluetou s různými obměnami a variacemi a dvěma střihy. Základ a většinu kolekce tvoří tři základní materiály (šusťák, folie, plst). Klobouky a boty jsou vyrobeny ze stoprocentní králičí srsti.

Kolekce je seřazena do „baletních“ dvojic, ve kterých bude i předvedena. Silueta a střihový základ oblečení je stejný pro vytvořenou „taneční“ dvojici. Rozdíly jsou pouze v detailech tvarového řešení klobouků.



Křehkost a síla v pojetí Evy Brzákové

Inspiraci pro kolekce autorka hledala v módě první poloviny dvacátého století, počínaje obdobím Belle Epogue, kdy ženy nosily ještě ryze ženské šaty. Výtvarnice použila jednotlivé výrazné prvky, které byly typické pro určité desetiletí. Převzala tak turecké kalhoty, nabíraná ramena, zvýšený zvýrazněný pas, hluboký "V" výstřih a kimonové rukávy.

Častým prvkem jsou výrazné pásky a spony, které modelům dodávají lehce brutální výraz s odkazem na padesátá léta. To vše vytváří podtext kolekce: "Síla na povrchu, křehkost a romantika uvnitř."

Tyto kontrasty první poloviny dvacátého století dává návrhářka do kontextu s požadavky současné módy.

V modelech Evy Brzákové se tak prolínají prvky romantických šatů se sportovní módou. To je také vyjádřeno kombinací různých charakterů materiálů.



Helena Mertlová se inspirovala Japonskem

Soutěžní řada Heleny Mertlové má dvě části – v první je použit bílý úplet doplněný zipy a háčkovanými detaily. Materiál byl vybrán se záměrem zdůraznit zajímavé řešení střihu. V druhé části kolekce jsou pak použity barevné satény (jasně žlutá a jasně růžová). Autorka se inspiruje japonskými oděvy, přičemž se snaží o originalitu, výstřednost, ale i nositelnost své kolekce.

Kolekce Toma Hyblera ve znamení lehkosti

Prvnotní inspirací autora byla sluncem rozpálená poušť. Ta dala vzniknout oděvům z lehkých průsvitných materiálů. Hojně se objevují minimalistické šortky, lehké a vzdušné topy, řasení šňůrkami. Celkovou myšlenku kolekce dotváří černo-béžová barevnost. Celá kolekce se nese ve znamení lehkosti, elegance a důrazem na ženskost.

Lea Fekete a styl ETNO

Návrhářka Lea Fekete se při tvorbě své soutěžní kolekce inspirovala stylem ETNO. První série oděvů – košile, sukně, vesty, živůtky a dlouhé kabátky charakterizuje důraz na maximálně strohý, geometrický střih, rafinované uvazování systémem šňůrek, netypické doplňky jako například zástěrky různých délek uvazované přes pás.



Dalším netypickým doplňkem je výšivka vkládání výšivek z nití a filtrů mezi dvě vrstvy látky. Vzniká tak charakteristický vzor. Transparentnost materiálu a jednoduchost střihu umožňuje dokonale kombinovat a vrstvit jednotlivé kusy. Dominujícími barvami je bílá, tmavě a světle modrá i hnědá. Tato absolutní jednoduchost a citlivá rafinovanost dodává celé kolekci vtip.

Také druhá kolekce je ovlivněná stylem ETNO. Kolekci kabátů a sukní tvoří materiály vytvořené vlastnoručně originální autorskou technikou v ateliéru Artex v Bratislavě.

I u těchto modelů klade autorka důraz na jednoduchost střihů.

Eva Čermáková

Modely jsou komponovány v kontrastu černé a bílé, doplněné akcentem červené. V kombinaci s drobným, černě tištěným vzorem na bílém podkladě je dosaženo barevně vyváženého celku. Ideou je vyjádřit protiklady i harmonii v životě kolem nás, které bezprostředně působí, vzrušují i uklidňují, dodávají energii a prohlubují prožívání. Tvorba jednotlivých prvků a linií oděvu vychází z vnímání dominant a tvarů ženského těla, jeho estetiky, a to v pojetí od zřetelně strukturované formy po lehce naznačenou, vzdušnou modelaci, inspirující se prostředím orientu.

Hana Sedláčková

Kolekce Hany Sedláčkové se spíše než do minulosti obrací do budoucnosti. Její modely vykazují styl high-tech. Autorka si důmyslně pohrává s doplňky, především s opasky. Netradičním doplňkem jsou také například chrániče a helmy.