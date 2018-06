Móda v Moskvě je provokativní a sexy

V Moskvě, která se v posledních letech marně pokouší o vstup do módní extraligy mezi Paříž, New York a Milán, jsou od pátku do 30. října k vidění především extravagantní, průhledné a odhalené modely z dílen ruských návrhářek Eleny Skutové, Leny Starikové, Lidie Soseliové či Alice Tolkachevové.

Podle přední české návrhářky Kláry Nademlýnské se mladí návrháři z Ruska snaží držet krok se světovou módou. "Nahota u každého modelu je už ale out," tvrdí Nademlýnská.

Maratony podzimních přehlídek s kolekcemi pro sezonu jaro a léto 2005 se budou konat ještě v mnoha dalších městech.

Již pátý týden módy bude pod názvem Fashion Point od 22. do 30. listopadu probíhat i v Praze.

Stálým místem pro přehlídky tuzemských a zahraničních tvůrců se opět stane Mánes. Akce se ale tradičně rozšíří i do dalších módních galerií v Praze - ať již formou přehlídek či výstav.