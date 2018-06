Móda podle Düsseldorfu

Úplety patřily na veletrhu IGEDO k neoblíbenějším materiálům. Zelená ve všech odstínech vás čeká nejen v létě, ale také na pozim a v zimě. Model z kolekce Ane Kenssen využívá přednosti materiálu i postavy. Tyrkysová patří u návrhářů pro nastávající letní i zimní sezónu k velmi oblíbeným. Neváhají jí použít i na doplňky. Stírání rozdílů mezi jednotlivými ročními obdobími pokračuje. Zimní komplet svým střihovým řešením výrazně evokuje léto. Návrhář Marc Cain neváhal kombinovat hned několik výrazných desénů. Pro ty, které nemají takový cit pro vzory a barvy, se vyplatí pamatovat jediné: doslova supermódní budou velká kára.

O úspěšnosti předváděných kolekcí totiž nesvědčí ani tak potlesk u předváděcího mola, jako to, když si z nich ženy-obchodnice pořídí samy něco do svého šatníku. A to hned. Naprostá většina z nich sem přijela v černém a šedém, jak jim velela móda posledních sezon - a také praktičnost. Černé věci se totiž jen tak "neokoukají". Jenže za dva až tři dny se začalo hlediště kolem přehlídkového mola měnit. Opatrně, nesměle, ale naprosto neomylně. Do černých a šedých kostýmů se začala vkrádat cyklámenová či fialková trička a pulovery (mimochodem právě růžová cyklámenová barva byla v posledních letech v módě téměř předmětem posměchu, vhodným jen do dětských šatníků), na ramenou nezačaly zářit generálské epolety,ale dlouhé a široké barevné šály. Místo sak byly objeveny velké a pohodlné svetry se zajímavě řešenými límci a černé punčochy nahradily barevné, ladící či naopak kontrastující s tím, co měla žena na sobě. Prostě barvy se vrátily. Nové tisíciletí se nadechlo - a chce změnu. Růžové, oranžové, červené, vínové, zelené či hnědé odstíny se začaly hlásit o slovo, které na pár sezon ztratily. Cargo kalhoty neboli kapsáče byly rychle uloženy na dno kufrů, zmizela i většina kapucí. Místo dlouhých kabátů dostaly přednost krátké,a i ty musely občas ustoupit pončům. Po čtyřech dnech přehlídky skončily a prapodivný svět módy, který tak ironicky předvedl slavný Altmanův film Preta-porter,se rozprchl po světě. A co si má divák myslet o nové dámské módě? Klasik Wilde to řekl už dávno: Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji!