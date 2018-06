Móda z plesu: Turzonovová jako bohyně, sexy Kociánová, šokující redaktorka

Případ první: BOŽIDARA TURZONOVOVÁ

100 %

Herečka Božidara Turzonovová byla i moderátorkou plesu a je to dáma s velkým D. Již dlouho jsem neviděl nikoho tak reprezentativně oblečeného v daném dresscodu White Tie, který byl na tento slavnostní večer stanoven. Herečka působí dojmem vyzrálé bohyně vznešenosti a ladnosti. Tento outfit z dílny návrhářky Jany Pištejové patřil k nejlepším celého večera! Detaily na šatech, manikúra, účes i make-up jsou naprosto perfektní. Dámy a slečny, učte se! Bravo!

Případ druhý: MICHAELA KOCIÁNOVÁ

100 %

Slovenskou topmodelku Michaelu Kociánovou na ples doprovodil šéf agentury Elite Model Look Saša Jány. Michaela byla zaručeně hvězdou večera! Zvolila krásnou róbu obepínající dokonalou postavu s odhaleným bokem, který zdobily malé květiny. Šperky Tiffany jsou završením dokonalosti této nádhery. Modelce tleskám i za účes od Jána Molnára a make-up, který vytvořil Lukáš Kimlička.

Podíváme se i na Sašu Jányho, který je znám svou láskou k černé barvě. Musím uznat, že ví, co mu sluší. Sako mu sedí perfektně a semišový motýlek je detail, který celému outfitu přidává body.

Případ třetí: CELESTE BUCKINGHAM

40 %

Zpěvačka Celeste Buckingham vsadila na bohémský styl róby a jakýsi dřevěný amulet na krku. Popravdě, celkový dojem z tohoto modelu ve mně způsobuje spíše úzkost než radost pohledět. Šaty zpěvačce nesedí střihem ani barvou. Vlasy a make-up má Celeste vždy perfektní, stejně jako v tomto případě.

Případ čtvrtý: DANICA NEJEDLÁ-KLEINOVÁ

0 %

Redaktorku markizáckých Televizních novin Danici Nejedlou-Kleinovou doprovázel manžel Alexander. Tento pár ale navozuje dojem špatné pohádky. Princ se všemi metály, co na Slovensku existují, a princezna, která se zamotala do balícího papíru. Šaty, které Danica zvolila na tuto gala akci, šokují snad vším. Barvami, střihem, látkou, vzorem, podivným uzlem a aby toho nebylo málo, redaktorka si vzala metalické lodičky. Prosím, toto už nikdo nikdy!

Manželovi musím pochválit kalhoty s modrým proužkem na boku a frak, i když mu moc nesedí. Na rozdíl od manželky by si vysloužil alespoň 40 procent.

Případ pátý: LUCIA HURAJOVÁ

95 %

Herečka Lucia Hurajová zvolila krásnou róbu, která byla vhodně doplněna o rukavičky a psaníčko. Tyto šaty jsou naprosto perfektní kombinací princeznovských společenských šatů a moderního vzoru krajky. Lucia v nich vypadá jako pravá princezna a zaslouží si velkou poklonu za výběr krásného modelu. Nejdříve jsem si říkal, že náušnice jsou už moc, ale čím déle se na ni koukám, tím více se mi líbí. Jsou perfektní!



Případ šestý: IVETA ČERNÁ

60 %

Špatně padnoucí smoking byl zjevně velkým problémem slovenských pánů, zato dámy se předháněly v tom, která z nich bude mít více „viditelnou“ róbu. Musím uznat, že tato barva šatů manželce herce Vlada Černého Ivetě velice sluší k její barvě vlasů i pleti. Ovšem provedení je trochu přehnané. Materiál bude zaručeně velice kvalitní, ale už jen ubráním řasení na rameni by byly šaty daleko přívětivější. Příště by se měla držet hesla méně je více. Celkově jí to ale sluší a účes i make-up se se opravdu povedly.

Případ sedmý: ZUZANA KANISOVÁ

70 %

Někdo by řekl, že stylistka Zuzana Kanisová si vzala nudné šaty, ale opak je pravdou. Velice zajímavý detail na rameni s bílou broží ve znamení White Tie je perfektním dotažením outfitu. Stylistka odvedla úžasnou práci, tedy až na absenci psaníčka, které mi k tak čistému outfitu vyloženě chybí. Stejně tak i jemné šperky v podobě diamantových náušnic či prstenu. Účes bych zvolil určitě jiný a líčení mohlo být trošku výraznější.

Případ osmý: SIMONA BUBÁNOVÁ

50 %

Manželka zpěváka Jána Kurice, výtvarnice Simona Bubánová, se opravdu snažila, ale výsledek se bohužel ne úplně zdařil. Za rukavičky určitě tleskám, ale rozhodně ne k šatům, co mají takhle dlouhé rukávy. To je opravdu průšvih. Nelíbí se mi ani ohavná zvířecí věc, co se Simoně dere z ramenou. Šaty jsou ovšem úchvatné, stejně jako postava výtvarnice.

Co se jejího manžela týče, má bohužel špatně zvolenou velikost saka i kalhot. Vypadá jako postarší pán, který našel ve skříni oblek po otci a vzal si ho na ples.



Případ devátý: LUCIA HABLOVIČOVÁ

50 %

První slovo, které mě napadá, je „moc“. Na tomto outfitu je šeho příliš. Róba, kterou navrhl Boris Hanečka, je sama o sobě nádherná. Ale ve spojení s psaníčkem s pírky a jakýmsi indickým šperkem je toho opravdu hodně a jak se říká, všeho moc škodí. Bývalá modelka a šéfka slovenské Miss Lucia Hablovičová je ovšem velice krásně a jemně nalíčená a za to má velké plus.

Případ desátý: BEÁTA DANGLOVÁ

45 %

Šaty působí velice usedle na to jak je manželka herce Daniela Dangla Beáta krásná. Model s jakýmsi topem a k němu sukně bych spíše doporučil dámám ve vyšším věku, což Beáta zatím není. Aplikace kolem krku zase vypadá, jako kdyby někdo manželku herce postříkal šlehačkou. Co se ovšem povedlo, jsou make-up a vlasy a za to má plusové body.

Která z dam se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 4412