Móda na cenách MTV: Dívenky si hrají na drsňačky, Lady Gaga ubrala

Lady Gaga přijela na MTV Video Music Awards představit svůj nový singl z připravovaného alba Art pop Applaus. Na jevišti už dostála své pověsti, když vystoupila v bílém hábitu jako jeptiška s obdélníkem na hlavě, aby pak kostým vyměnila za mušle zakrývající ňadra a drobné kalhotky.

Na červeném koberci ale sedmadvacetiletá zpěvačka působila spíš nudně v černých šatech a téměř bez make-upu.

Lady Gaga byla nečekaně nenápadná v černých šatech, s tmavou parukou a téměř bez make-upu. Na pódiu se Lady Gaga proměnila ve svůdnou blondýnu oblečenou jen v lasturách.

Tam vyrážely dech jiné šílené modely. O rok starší Katy Perry vypadala jako z filmu o Flinstoneových a korunu svému outfitu nasadila, když si vzala diamantovou ozdobu zubů. Po vzoru Madonny, která svou zlatou mřížkou na zubech šokovala v Římě, se vycenila na přítomné fotografy, aby ukázala drahý doplněk, který podle New York Daily News stál v přepočtu 20 tisíc korun. Katy ale diamanty na zubech neměla celou dobu, vzala si je jen na chvíli, aby propagovala svůj nový singl Roar, což znamená řev.

Katy Perry si ozdobila zuby diamanty.

Mezi konkurentkami se chtěla prosadit i dvacetiletá Miley Cyrusová. Oděvem jako z 80. let ani rozverným účesem nezabodovala, tak přítomným fotografům na červeném koberci aspoň zatančila.

Obočí všem zvedla Selena Gomezová, která se stejně jako Miley snaží čím dál víc vymanit ze škatulky dětské hvězdy a občas to s oblékáním trochu přežene. Na MTV Music Video Awards přišla v modrých šatech s obřím rozparkem, které vypadaly jako rozepnuté a odhalovaly svůdný korzet. V kombinaci s dětským obličejem Gomezové to působilo trochu nevhodně. Zpěvačce je ovšem už 21 let, takže je i na americké poměry dospělá.

Eleganci stříbrného plátna přinesla na ceny třiadvacetiletá Taylor Swiftová. Působila starší než je, ale hvězdný styl jí sedí.

Nejodvážnější modely ovšem na červeném koberci předvedly zpěvačka Ciara, která měla průsvitné šaty s aplikacemi na intimních partiích, a ačkoli byl večer o hudebnících, pozornost připoutala i modelka Erin Wassonová, která přišla v černém silonu, pod nímž měla jen pruh přes prsa a černé kalhotky.

Přízrakem večera byla rapperka Lil Kim v overalu z PVC a na obřích žlutých podpatcích.