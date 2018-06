Móda na kolečkách

Pro vozíčkáře jsou z praktického hlediska vhodnější užší rukávy i sukně, zejména pokud mají pouze mechanický vozík. Sportovní oblečení mladých lidí je vždycky stejné, bez ohledu na to, jakému zdraví se těší. Šatům z džínového programu Heleny Fejkové nevadí ani jemné pomačkání. Pro večerní společenské příležitosti jsou potřeba nejen pěkné šaty a make-up, ale pokud je to alespoň trochu možné, i boty na podpadku. E.daniely neboli Daniela Flejšarová a Eva Janoušková milují úplety, které se pohodlně nosí i oblékají.

Cílem této unikátní akce, která se nedávno konala již potřetí, není nabízet speciální modely pro vozíčkáře. Na mole se proto střídají půvabné manekýnky agentury Czechoslovak Models (samozřejmě bez nároků na honorář) s manekýnkami a manekýny na vozíčcích. Všichni předvádějí stejné kolekce. Smysl celé akce je totiž ukázat, že lidé na vozíčku nejsou jiní než ostatní."Jsou naprosto normální, a tahle efektní forma to dokazuje nejlépe," tvrdí Daniela Filipiová, hlavní motor a organizátorka celé akce.A co tedy módní tvůrci nabídli? "O nás se všeobecně ví, že milujeme úplety, a to je pro vozíčkáře velmi příjemný materiál," vysvětluje Daniela Flejšarová, která na přehlídce zastupovala značku E.daniely. "Podle mého je pro vozíčkáře ideální oblečení v jedné barvě, třeba delší úpletové šaty. Celková linie vypadá lépe, než když se zvolí dva kusy oblečení, každý v jiné barvě. Příliš široké sukně nebo vysoké rozparky z praktického hlediska příliš vhodné nejsou, zato obrovskou roli mohou v konečném dojmu sehrát boty. Okolí je má totiž neustále na očích."Co se týče bot, tak je třeba si uvědomit, že pro mnohé dívky na vozíčku nejsou boty na podpatku vůbec zbytečné. "U někoho dochází k postupnému ochabování svalů a tím i ke krácení Achillovek, a tento problém pomáhají řešit právě vyšší podpatky," vysvětluje Daniela Filipiová. Za nepraktické ovšem pokládá široké rukávy. "Kdo jezdí na mechanickém vozíku, měl by rukávy po pár desítkách metrů pěkně šedivé," říká.Návrhářka Helena Fejková přišla s širokou kolekcí džínového oblečení, u níž použila nejen pěti barev, ale hlavně materiál, který se "hezky mačká", jak o něm sama prohlásila. Speciálně upravená bavlna má totiž jen lehce pomačkaný vzhled, jenž se ani nošením příliš nemění. Spousta kapes a pohodlné střihy nadchly nejen děvčata, ale také mladé muže-vozíčkáře. Džíny nosí rád snad každý, a ocení zvlášť takové, které se nemusí příliš žehlit.Tatiána Kovaříková se prezentovala mimo jiné i půvabnými večerními šaty. "Aby byly šaty pohodlné a člověk se v nich snadno pohyboval i na vozíku, není tolik důležitá třeba velikost průramku, ale jeho tvar," prozrazovala taje zajímavých modelů Lenka Vacková z butiku Tatiana.A co kromě módy trápí vozíčkáře?"Při nákupu oblečení na nás pamatují jen cizí firmy. Velké a vhodně upravené kabiny najdete zatím jen v obchodech Marks & Spencer nebo C & A, protože tak je to u nich všude ve světě, ale domácí firmy na nás ještě stále zapomínají," konstatuje Daniela Filipiová z vlastní zkušenosti.