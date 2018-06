Módní výstřelky z Brit Awards: nařasený zadek a Amy Winehouse na vestě

Pozornost ke své róbě přilákala především dvaadvacetiletá zpěvačka Rita Ora. Oranžové šaty od Ulyany Sergeenko překvapily nařaseným pozadím. Navíc se v nich ani nemohla dobře pohybovat. Sama si postěžovala na Twitteru, že v nich nemůže dýchat a kolegové jí museli zvedat sukni, protože byla příliš dlouhá a zpěvačka nemohla udělat krok. Není tedy divu, že se na after party po předávání cen převlékla do černých šatů s dlouhým rozparkem.

Nezabodovala ani zpěvačka Katherine Jenkinsová v šatech od Stelly McCartneyové. Barevné neforemné mini se na zádech vzdouvaly tak, že vypadala, jako by měla krovky. Sama to zhodnotila na Twitteru: "Zřejmě Stella, já a červený koberec nejdeme ruku v ruce."

Nejhlubší výstřih večera měla zpěvačka Jessie J, která v černých šatech značky Versace ozdobených zlatým páskem odhalila hrudník.

Na předávání britských hudebních cen ovšem nejvíc zazářila americká zpěvačka Taylor Swiftová. Jako by chtěla svému bývalému příteli Harrymu Stylesovi ze skupiny One Direction ukázat, o co přišel, změnila se z porcelánové panenky v sexy dračici. A to nejen při svém vystoupení, ale i na červeném koberci, kde zazářila v černých šatech značky Elie Saab.

Hlavní hvězda večera Emeli Sandé, která si odnesla hned dvě ceny (výsledky Brit Awards čtěte zde), přišla v černých minišatech upnutých až ke krku.

O pořádné překvapení se postaral otec zesnulé zpěvačky Amy Winehouse. Na předávání Brit Awards přišli s manželkou převzít případnou cenu pro jejich dceru, která byla posmrtně nominovaná na zpěvačku roku. Když si Mitch Winehouse sundal sako, ukázal vestu s portrétem Amy.