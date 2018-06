Móda, která hýbe velkoměsty

Jdu do města, říkají často i ti, kteří bydlí nedaleko centra. Znamená to něco jako vyrazit si, podívat se po obchodech, prohlédnout si památky nebo se jen nadýchat "městského" vzduchu. Do města ale míříme i na kávu s přáteli nebo, a to zřejmě nejčastěji, do práce. Než ale vyrazíte z domova, zamyslete se nad svým oblečením. Vysoké podpatky nebo upnuté šaty na tělo nejsou vždy to pravé. Nezapomeňte, že ve svém "městském" oblečení většinou strávíte celý den. Mělo by tedy být pohodlné, elegantní a vyrobené z kvalitních materiálů.