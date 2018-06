JITKA ROMBOVÁ, finanční ředitelka HBO v Budapešti. Patří k nemnoha českým ženám, které se prosadily do vysoké pozice i v zahraničí. Při oblékání musí brát do úvahy denní dobu i účel. Naučila se odhadnout, v čem přijdou ostatní účastníci. Dodnes mám schovaný malý kapesní kalendář z roku 1939, kde je krátký ná- vod, co je vhodné například na ranní schůzku, na odpolední čaj nebo večerní svatbu, a to včetně doplňků. Řekla bych, že naši předkové byli v tomto dále než my," říká Jitka Rombová, hodně mě v tomto směru naučila babička, která byla dámská krejčová." Pěkné a vhodné oblečení vnímá jako podstatnou pomoc při pracovním jednání. V kvalitním a vkusném oblečeni se cítím v pohodě. Navíc vím, jak takové oblečení velmi významně podpoří první dojem. Oblečením prezentuji sebe, ale také toho, koho zastupuji. Dávám tím i najevo, že si vážím druhé strany a dané příležitosti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nepůsobí dobře, pokud někdo přijde na jednání a na jeho oblečení je vidět (nebo spíš na celkové úpravě), že tato oblast nepatří mezi jeho priority. Mám samozřejmě na mysli styl, který může být více či méně formální, vkus, harmonii a upravenost, ne luxusní vzhled za každou cenu a se snahou někoho ohromit."MARTIN KOLOC, truckový závodník a šéf českého týmu Buggyra. Letos přivedl do truckových bitev nejen český vůz Buggyra MK 001, ale také nový styl oblékání. Ačkoliv se to zdá téměř nemožné, zhruba před osmi lety chodil Martin Koloc výhradně v obleku s kravatou. Poté začal měnit profesi a s tím přišla i výrazná změna ve stylu oblékání. Asi před dvěma lety nosil obleky výhradně bez kravaty, přestože je jejich vášnivým sběratelem. Dnes už se se vrátil k oblekům s klasickým střihem, někdy hodně konzervativním, jindy sportovně laděným. Rád se dokonce spolupodílí na tvorbě nového designu svého oblečení. Nakupování ovšem rád nemá, a tak na nákupy vyrazí raději ve velkém. Dvakrát ročně tak s přítelkyní Ivou Kubelkovou absolvují nákupní dvouhodinovku. Reakce okolí na svůj zevnějšek Martin Koloc nesleduje, ani nevede rozhovory na toto téma. Nepodléhám módním trendům a nesnáším rubriky některých časopisů, které si osvojují právo soudit, kdo se obléká vhodně a kdo ne," prohlašuje.