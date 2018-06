Vajíčka,mazanec a co dál?Ačkoliv Velikonoce jsou pro křesťany významnějšími svátky než Vánoce,neznabozi z české kotliny před duchovním obsahem těch prvých dávají povětšinou přednost sentimentálnímu pozlátku těch druhých. Nejen že se kostely daleko spíše zaplní o štědrovečerní půlnoci než na Hod boží velikonoční, ale rozdíly jsou znát i na svátečních stolech. Zatímco rybí polévka, smažený kapr a domácí cukroví jsou téměř povinnou položkou jídelníčku, Velikonoce se zpravidla odbudou koupeným mazancem a ošatkou natvrdo vařených obarvených vajec,na která se v polovině dalšího týdne nikdo z rodiny nemůže už ani podívat. Řada klasických velikonočních receptů by však rozhodně stála za vzkříšení.Hlavně na venkově kdysi patřilo k V elikonocím zcela samozřejmě kůzle v různých úpravách. Vnitřnosti se podušené zapékaly v kaši z krupice,maso se nejčastěji peklo vcelku nebo smažilo jako řízky. Pak kůzlečí nadlouho zmizelo z talířů i z pultů, ale v posledních letech se spolu s kozím mlékem a kozími sýry domácí provenience vrací. Pokud na ně narazíte, zkuste je připravit třeba na majoránce. Uvařte v osolené vodě 800 g masa z kůzlečího předku spolu s půlkou celeru a půlkou petržele. Ze 30 g másla, stejného množství mouky a jedné drobně pokrájené cibule připravte jíšku a zalijte ji vývarem z masa. Nechte provařit a ochuťte utřeným česnekem a majoránkou. Zjemněte omáčku jednou lžící smetany a naporcované maso v ní nechte dobře prohřát. Podávejte s vařenými brambory. Bez exkluzivních surovin, k nimž kůzlečí přece jen stále patří, se obejdete při přípravě velikonoční nádivky nazývané také velikonoční hlavička. Obě označení trochu matou, protože maso obrané z kůzlečí či jehněčí hlavy už povětšinou bylo vytlačeno uzeným a nádivkou se nic nenadívá, nýbrž se peče samotná. Ale když fotbal - jak říká trenér Pospíchal - nemá logiku, proč by ji vždy musela mít gastronomie. Receptů na velikonoční nádivku je nepočítaně. Jeden ze spolehlivých a léta zdokonalovaných zní následovně. Uvařte 300 g uzeného masa, nejlépe žebírek, a (v osolené vodě) 300 g vepřového buď z ramínka, nebo hodně libového bůčku. Odeberte přiměřené množství obou vývarů a zalijte jím v zadělávačce osm housek natrhaných na kousky. Nechte chvíli stát, aby tekutina měla čas se vsáknout. Pokud přebývá, slijte ji. Navlhčené housky důkladně rozmělněte. Estéti pracují měchačkou, ale lepšího výsledku dosáhnete rukama. Přidejte tři žloutky,tři celá vejce a drobně pokrájené vepřové a uzené maso. Další nezbytnou přísadou jsou čerstvé zelené bylinky. Můžete použít třeba drobně pokrájenou pažitku, řeřichu, libeček, meduňku či jejich kombinaci. Správná velikonoční nádivka vyžaduje ovšem v prvé řadě mladé kopřivy. (Venkovanům je hej, stačí jim, když pro ně vyběhnou za humna. Pro Pražáky, Brňáky, Ostraváky a jiné »velkoměšťany« je to dobrý důvod začít V elikonoce na Bílou sobotu výletem do přírody. Rozhodně není šťastné sbírat kopřivy v příkopech příměstských silnic - zbytky výfukových zplodin do nádivky nepatří.) Kopřivové lístky opláchněte,spařte vařící vodou a drobně posekejte. Nádivku můžete případně dochutit V egetou, Podravkou nebo Aromatem, rozhodně však špetkou muškátového oříšku nebo květu. S ním opatrně,aby výrazné aroma nepřebilo ostatní chutě. Řádně promíchejte a ochutnejte, zda není třeba dosolit, ale většinou slanost uzeného masa a vývaru postačuje. Nakonec zlehka vmíchejte tuhý sníh ze tří bílků a nádivku rozprostřete do máslem vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče. Pečte ve středně vyhřáté troubě asi 45 minut, až se na povrchu vytvoří zlatavá kůrčička. Nádivka chutná i studená, ovšem většinou jí není tolik, abyste se o tom mohli přesvědčit. Teplou ji lze podávat i s vařeným bramborem jako přílohou, rozumná úvaha ovšem říká, že nádivka je samá houska, tak na co přílohu. Neměl by však chybět hlávkový salát. A můžete ho tentokrát namísto zálivky z francouzské hořčice,oleje a vinného octa, nebo snad dokonce hotových dresinků ze supermarketu hezky česky polít kyselým mlékem a ozdobit čtvrtkami natvrdo vařených vajec. Stejně nebudete vědět, co s nimi.