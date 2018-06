Móda 2000: přicházejí výraznější tóny

Z loňské sezóny zůstala sice bílá (od sterilní bílé až po sádrovou), ale výrazně přibyla zelená ve všech odstínech, zelenomodrá, syté žluté i oranžové tóny a také červená. Tyto barvy se objevují nejen u letních, ale i u podzimních a zimních modelů. Vedle změny barev patří k nejdůležitějším rysům nových kolekcí důsledné používání kvalitních materiálů a díky nim nabízený "komfort nošení". Téměř všechno tak můžete prát na takzvané šetrné programy v pračce, spoustu věcí nemusíte ani žehlit, vše je prodyšné, a to i tehdy, když kabátek vypadá jako součást neoprenového obleku pro potápěče. Mimochodem tyto typy oděvů patří k výrazným novinkám, které jsou určeny zejména mladším zákazníkům. Někdy se v souvislosti s těmito modely hovoří o "laboratorní módě". Střihy totiž připomínají pracovní kombinézy či kostýmy hrdinů sci-fi filmů ze 60. let. Navíc tyto materiály působí výrazně technickým dojmem. Zaručují ochranu proti dešti, ale jsou zároveň i prodyšné. Tyto rozdílné vlastnosti rubové a lícové strany látek byly dříve typické jen pro materiály určené pro sportovní oblečení. Vedle "laboratorní módy", která se označuje také jako sportovně zaměřený styl casual, se v obchodech objeví i puristicky laděné oděvy inspirované Dálným východem. (Ve střizích zde proto dominují řasené šaty zakrývající kolena. Klidně však mohou končit až u kotníků. Nechybějí krabicové kabátky, tuniky a kimona, vše často doplněné topy ke krátkým, tříčtvrtečním cigaretovým kalhotám.) Typická je bílá barva, případně neutrální odstíny až ke světlé šedi. Pro ženy, které mají rády veselé barvy, je jednoznačně určen třetí styl, jenž vyznává romantiku hippies a vliv etnických kultur. Prostě pryč od techna, ať žijí emoce! Klidně si můžete obléknout romantickou halenku, potištěné strečové džíny - a jste "in". Toto kombinování totiž odpovídá novému "módnímu párování". V něm se spojují i zdánlivě nesourodé materiály, například velmi lehounké látky s hutnými. Kožešinová pletená vesta se proto klidně objeví u krátké lesklé sukně, folklorní výšivky zdobí kožešinové kabelky a pásky apod. K dalším oblíbeným kombinacím patří spojení pravého a falešného, například pravé hedvábí se doplňuje umělou kožešinou. Stejně dobře se "sžívají" styly, romantika si najednou rozumí s dámskou elegantní módou a naopak.