Močení vstoje není trestné, rozhodl soud v německém Düsseldorfu

Pře, kterou ve čtvrtek soudce Stefan Hank řešil, se týkala žaloby o finanční náhradu, které se domáhal vlastník bytu na nájemníkovi kvůli údajnému poškození mramorové podlahy na záchodě močí.

Podle soudce měl ale majitel nájemníka předem varovat, že může moč mramor poškodit, a jeho nárok neuznal.

„Stoupenci této praxe (močení vstoje)... musejí počítat s občasnými střety se spolubydlícími, zvláště ženami, to ovšem neznamená, že nesou odpovědnost za korozi mramorových podlah toalet a koupelen,“ zdůvodnil podle agentury AFP soudce svůj rozsudek.

Otázka pro české muže: jakému močení dáváte přednost?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 26. ledna 2015. Anketa je uzavřena. Vstoje 1178 Vsedě 536

V Německu se několik let šíří osvěta, která má ze „Stehpinkler“ (močícího vestoje) učinit Sitzpinkler (močícího vsedě). K dostání jsou dokonce ozdobné cedulky, které upozorňují na to, aby muži nemočili do mísy vestoje. Řada německých domácností je má nad mísou na své toaletě, aby tak upozornila hosty, že si mají sedat vždy bez ohledu na to, jakou potřebu budou vykonávat.