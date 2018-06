Mobily jsou in, cigarety out

10:29 , aktualizováno 10:29

Ve Švédsku zřejmě přestává platit to, co bylo pravidlem pro několik generací teenagerů. Symbolem dospělosti totiž přestávají být cigarety, ale stává se jim mobilní telefon. Tvrdí to alespoň někteří švédští výzkumníci, podle kterých počet kuřáků mezi mladými lidmi do 24 let již patnáct let klesá. Dnes v zemi kouří pouhých šestnáct procent teenagerů. Mobilní telefon ale vlastní už 82 procent Švédů.